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Enfeksiyonlara antibiyotik kadar etkili! Küflü peynirin faydaları duyanları şaşırtıyor

02.09.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde zaman zaman zararları ile konuşulan küflü peynir aslında uygun koşul ve şartlar altında tüketildiğinde pek çok hastalığa şifa olan bir gıda olarak biliniyor. İçerisinde yer alan mineral ve vitaminler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli bir destek olan küflü peynirin yararları saymakla bitmiyor.

Enfeksiyonlara antibiyotik kadar etkili! Küflü peynirin faydaları duyanları şaşırtıyor

Peynirlerin küflendirilmesi yöntemi ile elde edilen küflü peynir, hijyenik şekilde ve uygun koşullarda üretildiğinde sağlık açısından büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen ve antibiyotik etkisi gösteren küflü peynir, ayrıca bağırsak florasını da güçlendirmektedir.

KÜFLÜ PEYNİRİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Özellikle kemik erimesi ve romatizma gibi hastalıkların engellenmesine büyük destek olan küflü peynir, kalsiyum açısından da zengindir ve bu sebeple kemik gelişimine yardımcı olmaktadır.

Kemiklerin kırılması ve çatlamasını önleyen küflü peynir, içerisinde yer alan mineral ve vitamin ile vücut direncini artırdığı gibi yüksek düzeyde kalsiyum içermesi sebebiyle diş sağlığına da iyi gelir.

Bağırsaklarda floralarını güçlendiren bu gıda, tüm hastalıklara karşı direnç oluşturmaktadır.

KÜFLÜ PEYNİRİN ZARARI VAR MI?

Küflü peynirlerin faydaları kadar bazı durumlarda zararı olabilmektedir. Aslında pek çok yararı olan küflü peynir, özenli ve uygun koşullarda hazırlanmazsa bazı zararları bulunmaktadır.

Küflü peynir üretimi esnasında mutlaka hijyenik olunması gerekmektedir. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan küflü peynirlerin kanserojen özellikleri bulunmaktadır.

Özellikle küf rengi yeşilin dışında olan peynirler tüketilmemelidir. Yeşil küflü peynirlerde zararlı olan aflatoksin maddesi bulunmamaktadır. Küflü peynirin zararlı olmasının sebebi küflenme sırasında diğer zararlı olan küfler ile temas etmesidir. Kötü koşullarda hazırlanan ya da hazırlanma sırasında bekletilen küflü peynirlerin zararlı küfleri ortaya çıkmaya başlar.

Her ne kadar vücuda sağlıklı olması için üretilse de zararlı olanların muhakkak uzak durulması gerekir. Yapılış koşullarına dikkat edilmesi gereken bir peynirdir. Bu nedenle de yüksek düzeyde bir hijyen koşulu gerektirir. Küflü peynir seçerken yeşil küflü olanları tercih etmek gerekir. Siyah, kırmızı ya da beyaz renk küfe sahip olan peynirlerden mutlaka uzak durulması gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise camembert, brie, süzme, krem ve ricotto peynirlerinin küflü çeşitlerini tüketmemektir. Bu peynirlerin küflü olanları tüketilmez.

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Anahtar Kelimeler:
küflü peynir faydaları
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