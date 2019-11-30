HABER

Engeller ‘Kadıköy Damlalar’ sergisiyle aşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:31 | Son Güncelleme

  Özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı “Kadıköy’de Damlalar” adlı karma sergi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.

İSTANBUL, (DHA) - Özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı “Kadıköy’de Damlalar” adlı karma sergi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı “Kadıköy’de Damlalar” karma sergisinin ikincisini düzenledi. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin eserlerinin de yer aldığı serginin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile eşi Rojvan Odabaşı da katıldı.

SERGİDE 150’DEN FAZLA ÜRÜN YER ALIYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı konuşmada, “Belediye olarak size sunabileceğimiz en büyük hizmet, sizlere yeni üretim alanları açarak ürettiklerinizi topluma ulaştırmaktır. O zaman sosyalleşecek, bir birey olduğunuzu bütün topluma göstereceksiniz. Bizim en büyük görevimiz sizlerin farkına varmalarını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak. Böylece ürettiklerinizi herkese göstereceksiniz” diye konuştu. Konuşmanın ardından sergiye katılan katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 5 Aralık’a kadar görülebilecek sergide 45 katılımcının seramik, resim ve el sanatlarında 150’den fazla ürünü yer alıyor.

ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), Tomurcuk Vakfı, Avrasya Şizofreni Derneği ile Kadıköy’de yer alan özel öğretim okulları ve özel alt sınıfı bulunan okulların da destek verdiği sergiyi gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eserleri inceleyerek, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Gazete kurşunlama zanlısı göçmen kaçakçılığından tutuklandıGazete kurşunlama zanlısı göçmen kaçakçılığından tutuklandı
Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanıVan'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.