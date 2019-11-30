Engeller ‘Kadıköy Damlalar’ sergisiyle aşıldı

İSTANBUL, (DHA) - Özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı “Kadıköy’de Damlalar” adlı karma sergi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı “Kadıköy’de Damlalar” karma sergisinin ikincisini düzenledi. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin eserlerinin de yer aldığı serginin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile eşi Rojvan Odabaşı da katıldı.

SERGİDE 150’DEN FAZLA ÜRÜN YER ALIYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı konuşmada, “Belediye olarak size sunabileceğimiz en büyük hizmet, sizlere yeni üretim alanları açarak ürettiklerinizi topluma ulaştırmaktır. O zaman sosyalleşecek, bir birey olduğunuzu bütün topluma göstereceksiniz. Bizim en büyük görevimiz sizlerin farkına varmalarını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak. Böylece ürettiklerinizi herkese göstereceksiniz” diye konuştu. Konuşmanın ardından sergiye katılan katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 5 Aralık’a kadar görülebilecek sergide 45 katılımcının seramik, resim ve el sanatlarında 150’den fazla ürünü yer alıyor.

ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), Tomurcuk Vakfı, Avrasya Şizofreni Derneği ile Kadıköy’de yer alan özel öğretim okulları ve özel alt sınıfı bulunan okulların da destek verdiği sergiyi gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eserleri inceleyerek, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

