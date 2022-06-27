Engelli ağabeyini öldürdü, itirafı kan dondurdu: Acılarından kurtarmak için...

Büyükçekmece'deki cinayet, dün akşam saat 20.30 sıralarında Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı.

"ACILARINDAN KURTARMAK İÇİN..."

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim Enes Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

