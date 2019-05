Engelli annesine 'Yılın Annesi' ödülü

Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, spastik engelli kızı Buse Okulsev'e 23 yıldır bakan Ayşe Okulsev (52), kurucularından olduğu İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nce (İNEYDER) 'Yılın Annesi' seçildi. Maddi durumlarının iyi olmadığını belirten Okulsev, tek isteğinin kızı için hayırseverler tarafından bir akülü tekerlekli sandalye alınması olduğunu söyledi.

İncirliova'da yaşayan Ayşe Okulsev ve emekli işçi Mustafa Okulsev'in iki çocuğundan biri olan Buse Okulsev, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Ayşe Okulsev, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hiçbir işini tek başına yapamayan kızına 23 yıldır, gece gündüz demeden fedakarca bakıyor. Bir an olsun kızının yanından ayrılmayan Okulsev, düzenli olarak banyosunu yaptırıyor, saçını tarıyor, yemeğini yedirip, zaman zaman gezdiriyor. Sadece kendi kızı değil diğer engelliler için de çalışan Ayşe Okulsev, kurucularından olduğu İNEYDER tarafından 'Yılın Annesi' seçildi, plaket ile ödüllendirildi.

DHA muhabirinin evinde görüştüğü Ayşe Okulsev, kendisini 'Yılın Annesi' seçen dernek üyelerine teşekkür edip, "Kızım Buse'yi büyütürken çok zorluklar çektim. Aydın ve İncirliova'da engelliler çok fazla tanınmıyordu. İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'ni kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Derneğimizde engelilileri topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle engelli çocuğu olan anneler gerçekten çok sıkıntılılar. Herhangi bir işleri olduğunda engelli çocukları bırakabilecekleri bir yerleri yok. Kimseye güvenemiyorlar çünkü çocukları tamamen anneye bağlı yaşamaya alışkın. Bu konuda devletimizden ve kamu görevlilerinden engellilerin bakımı ve annelerine de psikolojik destek verilmesi için bakım merkezleri yapılmasını istiyoruz" dedi.

'KIZIMIN ÖĞRETMEN OLMASINI ÇOK İSTERDİM'

"Kızımın öğretmen olmasını isterdim" diyen Okulsev, "Buse, 'anne ve baba' diyebiliyor. Aramızdaki iletişim sayesinde bana derdini anlatabiliyor. Onun okuyabilmesini çok isterdim. Buse her şeyi anlıyor ve her şeyi biliyor. Çok duygusal biri. Engellilerin belki elleri, ayakları tutmuyor ama onların beyinleri var her şeyi anlıyorlar. Engellilere ön yargıyla bakılmayıp, destek olunması gerek" diye konuştu.

KIZI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE İSTEDİ

Maddi durumlarının iyi olmadığını da belirten Okulsev, "Eşim emekli. 1700 lira emekli maaşı var. Engelli kızımın bakımı için 1180 lira evde bakım parası alıyorum. Başka da bir gelirimiz yok. Oğlum okula gidiyor. 400 lira ev kirası ödüyoruz, kalan para ile de geçimimizi sağlıyoruz. Kızımın daha rahat gezip, hareket edebilmesi için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız var. Bu konuda hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

KIZI İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Okulsev'in engelli kızına yazdığı 'Engel Tanımayan' isimli şiirin dizeleri ise şöyle:

"Ben engelli annesiyim engel tanımayan / Sen cenneti ezerken dünyada, ben ekmeye çalıştım cenneti rüyama / Sen üstüne mama döken ele kızarken, ben eliydim mamasından kavradığım kaşığın / Sen sözünü tutan çocuğu severken, ben anne sözünü bekledim yıllarca / Sen giyeceği elbise için tartışırken, ben seçemediği elbiseyi giydirdim sabırla / Sen oyuncakları kırıyor diye kızarken, ben oyuncaklara bakıp hayal kurdum aylarca / Sen evi dağıtıyor diye bağırırken, ben ayağa kalkmasını bekledim yıllarca / Sen senin bile yapamadığını isterken, ben her yapabildiğine sevindim / Sen hep hesap sorarken öğretime, ben eğilip omuz verdim öğrenmeye/ Ne mutlu ki, böyle bir çocuğun annesiyim."

'ENGELLİLER GÖZARDI EDİLMESİN'

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal da, "Derneğimiz üyesi olan Ayşe Okulsev'i de bir engelli annesi olmasından dolayı yılın annesi seçtik. Kendi çocuğu da engelli olmasına rağmen diğer engelli çocukların da annesi olarak her zaman dernek çalışmalarında yer aldı. Bizim isteğimiz engellilerin bu toplumdan göz ardı edilmemesidir. Onlarla birlikte dünyada hep birlikte yaşamamız gerekiyor" dedi.

