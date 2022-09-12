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Engelli kıza cinsel istismar! Savcı 'rızası var' dedi, beraat istedi

12.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iddiaya göre Muhammet Burak E. (29), zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi (27) alıkoyup cinsel istismarda bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık hakkında savcı, beraat talep etti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin rızasıyla sanığın yanına gittiğini savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. İşte olayın detayları...

Engelli kıza cinsel istismar! Savcı 'rızası var' dedi, beraat istedi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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SAVCI, 'RIZA VAR' DEDİ

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu. Raporda, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği belirtildi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına gittiğini savundu. Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.'yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini, bunun üzerine sanığın genç kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

BERAAT TALEP ETTİ

Savcı, sanığın Şirin Dilan E.'nin zeka geriliğini fark etmediğini, suçta yasal unsurların oluşmadığını savundu. Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

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cinsel istismar Ankara engelli
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