Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Adana'da zihinsel ve bedensel engelli 36 yaşındaki Tuba Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.
Hatice ve Abdullah Yıldız çiftinin doğuştan yüzde 92 engelli kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için ailesi düğün organize etmeye karar verdi.
Bunun üzerine Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bir düğün salonu kiralayan aile, temsili düğün töreni düzenledi.
Mahallelinin de yoğun ilgili gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, düğünde halay çekilip kına yakıldı.
Her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte gelinlik giyen Yıldız, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Tuba Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız, kızının hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.
Ağabey Bahri Yıldız da Tuba'nın isteğini yerine getirmek için böyle bir düğün töreni düzenlendiklerini kaydetti.
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