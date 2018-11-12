HABER

Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:44 | Son Güncelleme

Adana'da engelli Tuba Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu - Anne Hatice Yıldız: "Kızımın en büyük hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum"

Adana'da zihinsel ve bedensel engelli 36 yaşındaki Tuba Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Hatice ve Abdullah Yıldız çiftinin doğuştan yüzde 92 engelli kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için ailesi düğün organize etmeye karar verdi.

Bunun üzerine Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde bir düğün salonu kiralayan aile, temsili düğün töreni düzenledi.

Mahallelinin de yoğun ilgili gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, düğünde halay çekilip kına yakıldı.

Her ayrıntının düşünüldüğü etkinlikte gelinlik giyen Yıldız, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Tuba Yıldız'ın annesi Hatice Yıldız, kızının hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ağabey Bahri Yıldız da Tuba'nın isteğini yerine getirmek için böyle bir düğün töreni düzenlendiklerini kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)
Bakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildirBakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Bahri Yıldız düğün engelli genç gelinlik Tuba Yıldız

En Çok Okunan Haberler

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.