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Engelli maaşı ne zaman verilecek 2022? Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

17.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılan konuların başında geliyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşması ile birlikte engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi sorusunu akıllara getirdi. Her ayın ilk günlerinde hesaplara yatırılan engelli maaşı için bayram öncesi hesaplara para yatıp yatmayacağı sorgulanmaya başlandı. İşte engelli maaşlarına dair merak edilen detaylar!

Engelli maaşı ne zaman verilecek 2022? Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Engellilere bayram ikramiyesinin verilip verilmeyeceği, bayramdan önce verilecek mi soruları vatandaşların merak ettiği soruların başında geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. İkramiyelerde bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelli maaşlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Engelli maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz bayram öncesi maaşlar hesaplara aktarılmıştı. Benzer bir kararının bu bayram da alınması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.
Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

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