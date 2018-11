Engelli Yarensu için verilen söz tutulmayınca öğretmen tepki gösterdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü özel bir rehabilitasyon ve eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Emine Üstün, spastik engelli Yarensu Korkmaz'ın (7) ameliyatı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanlığı’ndan yardım istedi. CHP İl Başkanlığı yardım için söz verdi ancak küçük kızın ameliyatına 3 gün kala parayı veremeyeceklerini söyleyince, öğretmen Emine Üstün tepkisini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Düzce’de spastik engelli küçük Yarensu Korkmaz hastalığı nedeniyle kasılmalar yaşamaya başladı. Bu durum karşısında küçük kızın ameliyat olması gerektiği ailesine bildirildi. Yarensu'nun annesi ilk ameliyat için evdeki tüm aile fertleri ile birlikte fındık toplayarak elde ettikleri gelirle birlikte kızlarının ilk ameliyatını yaptırdılar. İlk ameliyat sonrası küçük kızda tam düzelme olmayınca ikinci ameliyatla kasılmaların daha da kesileceği bilgisi aileye iletildi. Bunun üzerine aile yeniden fındık toplayarak paranın bir kısmını daha topladılar. Ancak ailenin 2 bin 500 lira açığı kaldı. Yarensu'nun annesi bu kez özel bir eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Emine Üstün’e giderek durumu anlattı. Emine Üstün ise durumu CHP Düzce İl Teşkilatı’nda görevli olan başka bir isme iletti. CHP’liler parayı Cumhuriyet Balosu’nda toplayacaklarını ve küçük kız için gerekli parayı temin edeceklerini söylediler. Ancak iddiaya göre, para toplanmadığı gibi kızın ameliyatına 3 gün kala CHP yönetiminde görevli bir kişi Emine Üstün’ü arayarak destek olamayacaklarını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren öğretmen Emine Üstün, 'Lütfen gönderiyi sonuna kadar okuyun' başlığı ile yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Küçük bir kız çocuğu Yarensu spastik engelli. Kasılmaları yüzünden yürüyemiyor. Bir dizi ameliyata ihtiyacı var. Bu yaz evdeki aile fertlerinin fındık yevmiyesine giderek (ilki yüklü bir meblağ) topladıkları para ile ilk ameliyatını oldu. Ameliyat sonrasında çok ciddi bir gelişme gösterdi. Periyodik aralıklarla bu ameliyatı olması gerekiyor. İkinci ameliyat zamanı geldi. Ailesi yine yevmiyeye giderek iki ameliyat arasındaki zaman dar olduğu için paranın yalnızca yarısını toplayabildi. Ne yapsın anne yüreği çocuğuna derman olabilmek için denize düşen yılana sarılır misali kalan kısmı tamamlayabilmek için siyasiler de dahil olmak üzere yardım isteyebileceği herkesin kapısını çaldı. Diğer siyasi partilerin ismini vermiyorum çünkü en azından yapamayacaklarını söyleyip aileye umut tacirliği yapmadı. Oyalamadı CHP Düzce İl Başkanlığı gibi. Ama kimse elini uzatmadı. Bilirsiniz kolaydır sosyal güvencesi yok mu? Engelli bu her şeyini devlet karşılıyor, gariban olunca en iyi şartlarda özel hastanelerde tedavi görmeye hakkınız yoktur çünkü. Karşıdaki grip olunca bile özel hastaneye koşarken pervasızca bu yorumu yapar ekmek yoksa pasta yesinler misali. Tesadüfen çalıştığım kuruma geldikleri bir seans günü annesi anlatınca öğrendim yaşadıklarını. Yanlış anlamayın amacı dilencilik yapmak ya da yardım istemek değildi. Seçim zamanı gelince kapımı çalıyorlar gösteriş söyledikleri her şey diye hayıflanıyordu sadece. Ben de sürekli gittiğim kafede anlattım yaşadıklarını. Duyarlı bir CHP üyesi ablamız dedi ki, 'Biz, CHP İl Başkanlığı olarak yardımcı olabiliriz. Ben yönetimle konuşayım' dedi. Nitekim il başkanı aradı raporlar istendi benden, Cumhuriyet Balosu'nda duyuru yapacağım denildi. Herhalde 300 kişinin katıldığı bir baloda 2 bin 500 lirayı toplamak zor olmasa gerekti. Ama ameliyat gününe 3 gün kala bir şey yapamayacaklarını ilettiler. Üstelik il başkanı arayıp olumsuz cevabını kendisi bile iletmedi. Başka zaman size bağışçının ulaştırdığı tekerlekli sandalyeleri 4 adet manuel kendiniz almış gibi bir sürü gazeteci ve 30 kişilik bir ekiple göstere göstere insanları rencide ede ede şov yapmayı çok seversiniz. Lokalinizi 30 kişi toplanıp her gün kahvehane gibi kullanıp bir araya gelirsiniz de ucu size dokunmadığı için olsa gerek. O parayı toplayamadınız siz nerden bilirsiniz ki bu insanlar ne yaşar. Bu saatten sonra şov zamanı geldiğinde hiçbir engellinin kapısını çalmayın ve bizleri de aracı kullanmayın bu insanlara ulaşmak için. Çünkü biz utanabilen insanları seviyoruz pişkinlik ne kadar ucuzsa utanmak o kadar değerli. Ayıp size Düzce CHP İl Başkanlığı" paylaşımı yaparak tepki gösterdi.

İL BAŞKANI: YÖNETİM İSTEMEDİ

Yönetimin istememesi nedeniyle böyle bir sıkıntının oluştuğunu söyleyen Düzce CHP İl Başkanı İlhan Duru, "Evet ben söz verdim Cumhuriyet Balosu'nda toplarız diye. Ancak yönetime konuyu ilettiğimde bana 'Bunun önüne geçemeyiz. Böyle birşey yapmayalım' dediler. Dolayısıyla Cumhuriyet Balosu'nda gündeme getiremedik" dedi

