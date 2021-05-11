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Engelliler Haftası mesajları | Engelliler için en duygusal mesajlar ve sözler...

11.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene 10 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası bir kez daha tüm dünyada kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı ve yakınlarınızı mutlu edebilmek amacıyla paylaşabilecek en güzel Engelli Haftası mesajları araştırılmaya başlandı. Peki Engelliler Haftası mesajları neler? İşte engelliler için en duygusal mesajlar ve sözler...

Engelliler Haftası mesajları | Engelliler için en duygusal mesajlar ve sözler...

Tüm dünyada kutlanan ve her sene 10 ve 16 Mayıs tarihleri arasında kutlaması gerçekleştirilen Engelliler Haftası her sene olduğu gibi bu sene de kutlanıyor. Engelli vatandaşlarımızı sevindirebilmek amacıyla paylaşabilecek en anlamlı Engelli Haftası mesajları sorgulanmaya başlandı. Peki Engelliler Haftası mesajları neler?

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI NELER? ENGELLİLER İÇİN EN DUYGUSAL MESAJLAR VE SÖZLER...

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Dünya Engelliler Haftamız kutlu olsun.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

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Engelli bir birey olmak bazı sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Önemli olan kafanızdaki engellerin kalkması.

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Yapacaklarımın sınırlı olduğunu sanabilirler, ama ufkum çok geniştir.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

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ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası süresince engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonda bu konular hakkında programlar yayınlanır. Okullarda aynı şekilde her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programların uygulanmasını kararlaştırmıştır:

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

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