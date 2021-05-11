Engelliler Haftası mesajları | Engelliler için en duygusal mesajlar ve sözler...

Tüm dünyada kutlanan ve her sene 10 ve 16 Mayıs tarihleri arasında kutlaması gerçekleştirilen Engelliler Haftası her sene olduğu gibi bu sene de kutlanıyor. Engelli vatandaşlarımızı sevindirebilmek amacıyla paylaşabilecek en anlamlı Engelli Haftası mesajları sorgulanmaya başlandı. Peki Engelliler Haftası mesajları neler?

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI NELER? ENGELLİLER İÇİN EN DUYGUSAL MESAJLAR VE SÖZLER...

Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.

Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun

Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Dünya Engelliler Haftamız kutlu olsun.

Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

Engelli bir birey olmak bazı sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Dünya Engelliler Haftası Kutlu Olsun.

Engeller engeliler için aşılmıştır. Önemli olan kafanızdaki engellerin kalkması.

Yapacaklarımın sınırlı olduğunu sanabilirler, ama ufkum çok geniştir.