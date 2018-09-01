Engelliler haklarını anlatmak için broşür dağıttı

Konseyin şehrin ekonomik, sosyal, iktisadi ve kültürel hayatına yönelik sunduğu projeler ile kentin sivil inisiyatif ruhuna da farklı bir perspektif kazandırdığına değinen Koçak, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan broşürle engelli vatandaşlarımız kendilerine sunulan haklardan daha detaylı şekilde yararlanarak bilgi sahibi olacaklar." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kent Konseyinin kurulduğu günden beri şehrin sosyal hayatına yaptığı katkılarla adeta bir lokomotif olduğunu söyledi.

"16 yıldır hükümetimizce yapılan çalışmalarla engelli haklarına yönelik önemli düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Her insan bir engelli adayıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu düşünce ile 'Aramızda hiçbir engel yok' diyerek vatandaşlarımızı meslek edindirme ve el sanatları kursları ile buluşturduk. Engelli vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Unutulmamalıdır ki engellilerin normal hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür. Bu anlamda belediyemizin yanında halkımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Engelli vatandaşlara acıma duygusu ile yaklaşmak yerine sosyal hayata entegre olmaları için ellerinden tutmalıyız."

- "Engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını amaçladık"

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, engelli haklarının yazılı olduğu broşürlerin dağıtımı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının engelli olanların ve yakınlarının bu sosyal hakları öğrenmesi, hayatlarına uygulamaları ve sosyal yaşamlarını daha güzel şekilde sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu anlatan Tanfer, şunları ifade etti: