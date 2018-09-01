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Engelliler haklarını anlatmak için broşür dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak: - "Unutulmamalıdır ki engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür"

Erzurum'da toplanan bir grup engelli, engellilerin hakları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisince düzenlenen etkinlikte, Kent Konseyi tarafından hazırlanan ve 32 maddelik hakların bulunduğu "Engelli Hakları" broşürü çevredekilere dağıtıldı. Etkinlikle farkındalık oluşturmak ve engellilerin bilmediği hakları öğretmek hedeflendi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçak, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kent Konseyinin kurulduğu günden beri şehrin sosyal hayatına yaptığı katkılarla adeta bir lokomotif olduğunu söyledi.

Konseyin şehrin ekonomik, sosyal, iktisadi ve kültürel hayatına yönelik sunduğu projeler ile kentin sivil inisiyatif ruhuna da farklı bir perspektif kazandırdığına değinen Koçak, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan broşürle engelli vatandaşlarımız kendilerine sunulan haklardan daha detaylı şekilde yararlanarak bilgi sahibi olacaklar." dedi.

Koçak, çalışmada emeği geçenleri kutlayarak şöyle devam etti:

"16 yıldır hükümetimizce yapılan çalışmalarla engelli haklarına yönelik önemli düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Her insan bir engelli adayıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bu düşünce ile 'Aramızda hiçbir engel yok' diyerek vatandaşlarımızı meslek edindirme ve el sanatları kursları ile buluşturduk. Engelli vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Unutulmamalıdır ki engellilerin normal hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkündür. Bu anlamda belediyemizin yanında halkımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Engelli vatandaşlara acıma duygusu ile yaklaşmak yerine sosyal hayata entegre olmaları için ellerinden tutmalıyız."

- "Engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını amaçladık"

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, engelli haklarının yazılı olduğu broşürlerin dağıtımı etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının engelli olanların ve yakınlarının bu sosyal hakları öğrenmesi, hayatlarına uygulamaları ve sosyal yaşamlarını daha güzel şekilde sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu anlatan Tanfer, şunları ifade etti:

"Engelli kardeşlerimize hizmet etmek bizim için en büyük bahtiyarlık ve gurur kaynağıdır. Hepimiz kardeşlik anlayışıyla yola çıktık. Empati yaparak, sevgiyi büyüterek tüm sorunları birlikte aşmak gayreti içerisinde olduk. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirdiğimiz sosyal projeler, fikir ve girişim talepleri ile engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran, refah seviyelerini yükselten, onları başarıya ulaştıran tedbirleri hayata geçirmeye çalıştık. Tüm hizmetlerde engellilerimizin sosyal hayata katılımlarını amaçladık."

Bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven ise bu tür etkinliklerin sıkça yapılması gerektiğini aktararak "Ben 40 senedir engelliyim fakat engelli haklarının yarısını bile bilmiyoruz. Bundan mahrum kalmamamız gerekiyor çünkü devletimiz bu hakları bize vermiş, sonuna kadar faydalanmamız gerekiyor. Bu tür etkinliklerin çoğalması gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından engelliler "Engelli Hakları" broşürünü dağıttı.

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