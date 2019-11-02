Engelliler ücretsiz faydalandıkları merkezlerde beceri kazanıyor

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler ve aileleri için ücretsiz olan gündüz hizmet merkezlerinde, engellilere beceri kazandırılması ve bu doğrultuda istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, engelliler ve engelli aileleri için ücretsiz olan gündüz hizmet merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gündüzlü bakım hizmetleri çerçevesinde, ailesi yanında bakılan engelli çocuklar, servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlere getiriliyor. Çocuklar, bu merkezlerde cinsiyetlerine, engel ve yaş gruplarına göre etkinlik salonlarında vakit geçiriyor.

Merkezlerdeki usta öğreticiler eşliğinde, meslek elemanları ve sağlık personeli refakatinde çeşitli aktivitelerle engellilere günlük yaşam programları uygulanıyor. Engellilerin el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.