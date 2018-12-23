'Engelsiz Bilişim' konusu masaya yatırıldı

LEFKOŞA, (DHA) - Kıbrıs'ın kuzeyinde engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan 'Engelsiz Bilişim Günleri'nin altıncısı Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu iş birliğinde Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen 6. Engelsiz Bilişim Günlerine, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu, KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, konu ile ilgili uzmanlar, dernekler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da hazır bulunduğu etkinlikte, engelsiz faaliyetlerin ve bilişim teknolojilerinin engelli vatandaşların hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekildi. "ENGELSİZ BİLİŞİM ALANINDA ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK" Center of Excellence Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay konuşmasında, engelsiz bilişim alanında hem farkındalık hem de bilimsel faaliyetlerle toplumsal dönüşüme üniversitenin araştırma geliştirme misyonu ile hizmet verdiklerini vurguladı.

Engelsiz faaliyetler ve çalışmalarda birçok kurum ve kuruluşun desteği ve iş birliği ile emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Prof. Dr. Altınay, söylemde değil icraat olarak hem bilimsel hem de farkındalık boyutunda değer katmak ve model olmak için çabalarının devam edeceğini belirtti. "ENGELLİLER ÖTEKİLEŞTİRMEDEN TOPLUMA KAZANDIRILMALI" Engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik adımlar atıldığını ancak hala istenilen seviyeye gelinmediğini ifade eden Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da, doğumsal olarak bir toplumda engelli olma oranının o toplumun yüzde 2-3 oranına denk geldiğini sonradan kaza gibi gerekçeler ile ortaya çıkan engel oranın yüzde 6 olarak beklendiğini, bizim ülkemizde bu oranda engelliyi sokaklarda göremediğimizi bununda yetersizlikler nedeniyle bizlerin yaratığı engeller olduğunu sözlerine ekledi. Yakın Doğu Üniversitesi olarak engelsiz kampüs, engelsiz eğitim ve engelsiz turizm, sağlık, kent gibi temel konularda panel, çalıştay ve kongreleri düzenleyip katıldıklarını, ilgili mercilerle sonuçları paylaştıklarını belirten Prof. Dr. Nedime Serakıncı, engellileri ötekileştirmeden topluma kazandırmak adına akademik çalışmalar ile destek koyduklarını aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesinin sesli kütüphane ile Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ni hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.