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'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında, 52 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında, 52 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi.
Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Münih Bayburtlular Derneği ve Engelsizsiniz Derneği'nin katkı sunduğu 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında gerçekleşen akülü, manüel araba ve özel tasarım pusetlerin dağıtımı için Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da tören gerçekleştirildi. Projenin öncüsü Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, katkı sunanlara teşekkür etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epçim de bu tür organizasyonların artması temennisinde bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, her zaman engellilerin yanında olup onlara umut olacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından, 200 bin liralık akülü araç ve tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.
Araçlarıyla test sürüşüne çıkan engelli vatandaşlar ve aileleri, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü

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