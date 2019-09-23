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Engelsiz ulaşım aracından gelin arabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:10 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi engelsiz ulaşım aracı, ortopedik engelli çiftin düğününde gelin arabası oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait engelsiz ulaşım aracı, ortopedik engelli çiftin düğün arabası olarak tahsis edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortopedik engelli Uğur Perçin ile Özge Özarmut çifti evlenmeye karar verdi. Durumdan haberdar olan belediye yetkilileri, renkli tüller ve balonlarla süsledikleri engelli vatandaşların kullanımı için özel olarak düzenlenen aracı, gelin arabası yaptı.

Aracı karşılarında gören genç çift, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Çiftin mutlu günlerini kolaylaştıran araçla gelin, kuaförden babaevine geldi. Çift, engelsiz ulaşım aracıyla oluşturulan konvoyla, düğün salonuna geçti.

Uğur Perçin, hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını belirterek, "Sevdiğim insanla evleniyorum, çok mutluyum. Düğünümüzde ulaşımımız için Büyükşehir Belediyemize araç için talepte bulunmuştuk. Aracı çok güzel süslemişler, çok beğendik teşekkür ederiz." diye konuştu.

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