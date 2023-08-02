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Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in biyografisi

02.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Dinç'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Emniyet Müdürlerinin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile 52 ilin ise emniyet müdürü değişti. Bu iller arasında Ankara'da yer aldı. Peki, yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in biyografisi

Engin Dinç'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Engin Dinç getirildi. 3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

ENGİN DİNÇ KİMDİR?

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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