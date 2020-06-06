HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enis Berberoğlu böyle görüntülendi

Enis Berberoğlu böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek Enis Berberoğlu balkonda görüntülendi.

Enis Berberoğlu böyle görüntülendi

MİT TIR'ları davasından tutuklu yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu, aynı gece gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Berberoğlu'nun Avukatı Yiğit Acar, dün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan tarihinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında müvekkilinin cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmının dışarıda geçirmesini talep etti. Bu talep üzerine Berberoğlu dün akşam saatlerinde Berberoğlu tahliye edildi. Cezasını evde çeken Berberoğlu balkonda görüntülendi.

31099fc0cbcd111ce88e6b297f210167

DAVANIN GEÇMİŞİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı. Yargıtay'ın onaması ile kesinleşen karar dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunarak Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, dün gece evinden gözaltına alınarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan tarihinde çıkarılan İnfaz Düzenlemesi kapsamında kalan 18 aylık cezasının 31 Temmuz tarihine kadar dışarıda geçirecek olan Berberoğlu'nun 31 Temmuz tarihinde cezaevine girmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Bakan Koca uyarmıştı! Geri çektiler

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Diğer Haberler
2 arkadaş, koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtılar, polis kimseyi yanları yaklaştırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ekonomiye büyük katkı

Kısıtlama kalktı, İzmir’de plajlar doldu

Kısıtlama kalktı, plajlar doldu

Adalar'da ulaşım sorunu: Bin lira alan da var

Yasağa aldırış etmiyorlar: Bin lira alan da var

Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi elinde bıçakla aradı

Kan donduran görüntüler! Kendisini vuran kişiyi bu halde aradı

Tevfik Göksu'dan İBB'ye koronavirüs afişi suçlaması

Göksu'dan İBB'ye suçlama: Gece yarısı operasyonuyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.