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Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak

08.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul 14.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına uyarak, Enis Berberoğlu’nun yeninden yargılanmasına karar verdi. İnfazının durdurulmasına karar veren mahkeme, Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak, fezleke düzenlenmesinin istenmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. Kararı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu mütalaasında, sanık Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması ve sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi talep etmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın bağlayıcı olduğunu belirterek, karara uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.
Yeniden yargılama talebinin kabulüne karar veren mahkeme, infazın durdurulmasına hükmetti. Sanık hakkında kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar veren mahkeme, milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı kaldırılana kadar yargılamanın durmasına karar verdi.
Mahkeme, sanığın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenilmesine hükmetti.
Olayın geçmişi
MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermiş, Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, ‘yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına’ ifadelerine yer verilmişti. Dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iadesine karar verilmişti.
Berberoğlu’nun avukatları ise kararın ardından yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, hak ihlali kararı vermişti.

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