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Eniştesini öldürdü, "Kazaydı" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde eniştesini öldürdüğü ileri sürülen sanık hakim karşısına çıktı.Olay, geçen yıl haziran ayında Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde eniştesini öldürdüğü ileri sürülen sanık hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen yıl haziran ayında Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik sebebiyle kendisini terk edip baba evine giden 20 yıllık eşi Yeliz Söken’in geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan Uslu’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan Uslu’nun araya girmesiyle eve dönen Yeliz Söken, bir müddet sonra yine baba evine geldi. Bülent Söken, annesi Gülşen Söken’i alarak, kayınbiraderi İlhan Uslu’nun evine gitti. Söken, karısının evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre İlhan Uslu, tabancayla Bülent Söken’e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü. Olaydan sonra polise teslim olan İlhan Uslu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan İlhan Uslu’nun yargılanmasına başlandı. Eniştesiyle ablası Yeliz Söken arasında ailevî meselelr olduğunu ve ablasını darp ettiğini iddia eden Uslu, "Eniştem Bülent’e evlilikleri konusunda yardımcı oldum. En sonunda ablamı darp edip boğazına bıçak dayadığını öğrendim. Babamın evine gelen ablam, bir yakınının yanında kalmaya başladı. Olay gecesi sabaha karşı evime annesiyle birlikte geldi. Küfürler ederek beni ölümle tehdit etti. Silah çıkarınca aramızda arbede çıktı. O sırada silah ateş aldı. Kazârâ öldürdüm" dedi.
Sanığın eşi Dilek Uslu, "Bülent, annesiyle sabaha karşı evimize geldi. Küfürler etmeye başladı. Sakinleşmesini söyledim. Çocuğum ağladığı için odaya girdiğimde silah sesi geldi. Eşimin silahı yoktur" dedi.
Hakim, emniyetteki ifadesinde, "Kocam silahını alıp Bülent’e doğrultarak ateş etti" dediğini hatırlatınca, Dilek Uslu, "Epilespi hastasıyım. Olayın heyecanıyla ne dediğimi bilmiyorum. Şimdiki ifadem doğrudur" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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