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Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu"

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ablasıyla boşanma aşamasında olan eniştesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet anının bir işyeri kamerasına yansıdığı olayla ilgili müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık “Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Eniştem son olarak cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım” dedi.
Olay 19 Ocak 2019 tarihinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşanmak üzere olan Ali D. ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bayram Can D. yanındaki pompalı tüfekle eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Ali D. olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı kayınbirader ise suç aletiyle birlikte saklandığı yerde gözaltına alınarak tutuklandı.
Olaydan sonra katil zanlısı Bayram Can D. hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Bayram Can D.’nin Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık Bayram Can D. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Bayram Can D. eniştesini kasten öldürmediğini, korkutmak amacıyla silah doğrulttuğunu ve silahın nasıl ateş aldığını hatırlamadığını belirtti. Eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını, evde uyuşturucu kullandığını en son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablasının boşanmaya karar verdiğini belirten Bayram Can D. eniştesinin bu durumu hazmedemediği için kapılarına dayandığını kaydetti.
Bayram Can D. savunmasında, “Eniştem sürekli ablama şiddet uygular hakaret ederdi. Ablam eniştemin elinden çok çekti. Evde uyuşturucu da kullanıyordu. Zaten daha önce defalarca kez cezaevine de girip çıktı. En son cinsel istismar suçundan yargılanınca ablam boşanmaya karar verdi. Davayı açtık ablam gelip benim yanıma yerleşti. Ben ablama bakıyordum. Olay günü eniştem ablamla beraber kaldığımız binanın önüne geldi. Ablama küfür ederek aşağı inmesini söyledi. Ablam aşağı inmek istemedi ben de çıkmasına izin vermedim. Daha sonra ben balkona çıktım. Beni görünce bana da hakaret ve küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve zeytinlikleri korumak için aldığım pompalı tüfeği yanıma alarak kapıya indim. Ben dışarı çıkarken o da eve doğru geliyordu. Korkutmak için elimdeki silahı enişteme doğrulttum. O esnada o da elini beline attı. Onu korkutmak için kovaladım o esnada elimdeki silah ateş aldı. Nasıl oldu kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Yere yığıldı cansız yatıyordu. Ben de korkup kaçtım. Öldürme kastım yoktu” dedi.
Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu

Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu

Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu

Eniştesini öldüren zanlı “Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu

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