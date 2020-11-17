Eniştesini öldürüp, ablasını yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Mersin’de oturdukları binanın terasının ortak kullanımı nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle vurup öldüren, ablasını da yaralamaktan tutuklanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Sabri U., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Cem Aslan’ın karısı, sanığın da kız kardeşi olan müşteki A.U. ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkemede mütalaasını veren savcı, oturdukları binanın terasının kullanımı konusunda tartışan tarafların birbirlerine kesici aletlerle saldırmaya çalıştığını belirtti. Mütalaada, sanığın, kavgayı ayırmaya çalışan ablası A.U.’yu kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle 6 aydan 18 aya kadar, hedef gözeterek tek el ateş ettiği eniştesi Cem Aslan’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını iddia ederek, maktulün de kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.