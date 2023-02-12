Enkaz altında kaç gün kalınır? Enkaz altındakilere neden su verilmez? İşte deprem sonrası hayat kurtaran bilgiler!

Kahramanmaraş depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kilis ve Osmaniye'de çalışmalar tamamlandı. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman ve Şanlıurfa'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deprem sonrası kullanıcılar enkaz altında kalma süresini araştırmaya başladılar. Peki enkaz altında kaç gün kalınır? Enkaz altındakilere neden su verilmez?

ENKAZ ALTINDA KAÇ GÜN KALINIR?

Uzmanlara göre enkaz altında yaşam süresi bazı faktörlere bağlı değişiklik gösteriyor. Çökme anındaki konum, hava ve suya erişim, iklim, hava koşulları ve enkaz altındaki kişinin fiziksel ve psikolojik durumu gibi unsurlar kişinin ne kadar süre hayatta kalabileceğini belirliyor.

Çoğu kişi depremin ardından 24 saatlik sürede kurtarılabiliyor ancak ilk 24 saat sonrasında da enkaz altından sağ kalanların kurtarıldığı birçok örnek bulunuyor. Depremzedenin enkaz altında yaşayabileceği süre sağlık durumu, ezilme sendromu, psikolojik durumu gibi etkenlerle doğru orantılıdır.

ENKAZ ALTINDAKİLERE NEDEN SU VERİLMEZ?

Enkazdan kurtarılan kişilere deprem sonrası ilk müdahale oldukça önemlidir. Günlerce aç susuz kalmış kişilere enkazdan çıkar çıkmaz su verildiği görülebiliyor. Ancak bu durum hayati risk taşıyor.

Göçük altında uzun süre kalan kişiler su almadıkları için sıvı kaybı yaşıyorlar. Herhangi hayati bir yarası olmayan depremzede, su tüketmediği 72 saatte böbrek problemleri yaşama riski ile karşı karşıya kalıyor.

Enkazdan çıkan kişi crush (ezilme) sendromu yaşar. Bu yüzden enkazdan çıkan kişiye su verilmek hayati tehlike taşıyabilir. Kas ve yumuşak dokulardaki ezilmeler yüzünden kişi organ yetmezliği tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.

