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Enkaz altından gelen bu ses hayat kurtarıyor! Herkesin bilmesi gerekiyor

14.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkaz altında kalan depremzedelere yapılan arama kurtarma çalışmaları gün geçtikçe devam ediyor. Depremin ilerleyen günlerinde enkaz altında yaşama tutunan birçok insan yardım bekliyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelen tırnak sesiyle insanların yaşadıklarını tespit edebildiklerini belirtiyor.

Enkaz altından gelen bu ses hayat kurtarıyor! Herkesin bilmesi gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli depremde en fazla hasar alan şehirler arasında Hatay bulunuyor. Çok sayıda binanın yıkılması ve yetersiz şartlar Hatay'da yaşayan depremzedelere ulaşma imkanını zorlaştırdı. Bu nedenle deprem bölgesine çeşitli yardım kuruluşlarından ve diğer şehirlerden çok sayıda yardım yapıldı. Depremin ilk günü kente gelip, enkazda çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şu ana kadar 267 kişiyi kurtardı; 287 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

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İtfaiyenin arama-kurtarma amiri İbrahim Navruz, çalışmalar sırasında ses dinleme yöntemlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Ekibimiz, buraya geldiğinde vatandaşlarımızın seslerini gayet net duyduk. Duyabilecek şekildeydi.

ZAMANLA SESLER KISILMAYA BAŞLADI

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Rahat bir şekilde elimizdeki ekipmanları kullanıp, çıkarabiliyorduk. Zaman ilerledikçe enkaz altındaki vatandaşlarımızın sesleri kısılmaya başladı. Sesleri duyulmaz hale geldi. Elimizdeki akustik dinleme cihazı ve enkaz altı görüntüleme cihazı ile dinleme yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

DİNLEME SIRASINDA TAMAMEN SESSİZ OLUNMASI GEREKİYOR

Dinleme cihazlarının kullanıldığı sırada ortamın tamamen sessiz olması gerektiğini vurgulayan Navruz, ''Yaklaşık 250 metrekare alanda, 500 adım çevresinde sessizlik sağlamalı çünkü o cihazlar ufak bir taş hareketini bile algılayabiliyor. Dinleme yapılırken bütün vatandaşlarımızın olduğu yere çökmesi gerekiyor. Tamamen sessiz kalarak, enkaz altındaki vatandaşlarımızın o cihazları duymaya çalışmamız gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz takdirde 162'nci saatte vatandaşlarımızı çıkarmış durumdayız. Hala mucizeleri bekliyoruz. Buna dikkat edersek arama-kurtarma ekibi olarak seviniriz" diye konuştu.

UFAK BİR TIRNAK HAREKETİYLE TESPİT EDİLEBİLİYOR

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Cihazlar ile çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Navruz, "Elimizdeki cihazlar, 30 metre derinlikli enkazda dikey bir vaziyette rahatlıkla sesi alabilmekte. Ufak bir tırnak hareketini, duvara sürtme hareketini duyabiliyoruz. Bu şekilde dinleme yaparak, kişinin olduğu noktayı rahatlıkla tespit edebiliyoruz.

DUVARIN TIRMALANMASI YETERLİ OLACAKTIR

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Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik. Ekip arkadaşlarımız, enkaz altında olduğunu umut ettiğimiz kişiye, 'Sesimi duyuyorsan elini, tırnağını bir yere sürt' diyerek sesleniyor. Oradaki vatandaşımız, insanımız o sesi duyduğunda; herhangi bir sürtme ya da tırnak kazıma hareketi yaptığında yerini rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu da enkaz altındakilerin hayatını kurtarıyor" dedi.

(DHA)

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deprem Hatay Konya tırnak ses

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