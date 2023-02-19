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Enkaz başında ‘kolon kesme’ tartışması! İddialar kan dondurdu: 'Kaldırılmasını istemiyoruz'

19.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi’nin enkazında ‘kolon kesme’ tartışması yaşandı. Babalarının yaşamını yitirdiği binada yapılan enkaz kaldırma çalışmalarına tepki gösteren aile, kolon kestiğini iddia ettiği binanın altındaki mobilya mağazası sahibi ile tartıştı. Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen mobilya mağaza sahibi Salih ise iddiaların gerçek olmadığını ifade ederek usulsüzlük yapmadıklarını belirtti.

Enkaz başında ‘kolon kesme’ tartışması! İddialar kan dondurdu: 'Kaldırılmasını istemiyoruz'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan 4 katlı Hayat Sitesi'nin altında mobilya mağazası bulunan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde çöktü. Diğer üç blok ise aynı gün saat 13.24'te yaşanan Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremle yıkıldı. Hayat Sitesi'nin enkazından 19 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binanın içinde kimsenin kalmadığı belirlenmesi üzerine enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Depremde yaşamını yitiren Bayram Kırıcı'nın eşi Sultan Kırıcı ve 4 çocuğu enkazın kaldırıldığını görünce bağırmaya başladı. Binanın altındaki mağazanın kolon kestiğini iddia eden aile, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve enkazda inceleme yapılmasını istediklerini söyledi.

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'ENKAZIN KALDIRILMASINI İSTEMİYORUZ'

Babası Bayram Kırıcı’nın mobilya mağazasının kolon kesmek suretiyle öldüğünü annesinin ise kurtulduğunu iddia eden Gülhan Karaaslan şunları söyledi:

“Annem ve babamın yaşadığı A/1 Blok bina sabaha karşı yaşanan ilk depremde yıkıldı. Diğerleri ise ikinci depremde çöktü. Onların kurtulma şansı oldu. Babamın olmadı çünkü alt kattaki mağaza kolon kesti, üst katı alarak mağazaya katıp binanın duvarlarını yıktılar. İnceleme yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak gelip baktığımızda enkazın kaldırıldığını gördük. Enkazın kaldırılmasını istemiyoruz. Suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. 4 binadan biri ilk depremde yıkılıyor diğer 3'ü ise ikinci depremde yıkılıyorsa demek ki bir hata var. Bizim ev de ilk depremde yıkılmasaydı babam şu an bizimle olurdu.”

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'KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen mobilya mağaza sahibi Salih Sarı ise “Biz böyle bir şey olmasını ister miyiz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Dış cephe değişikliği yapıldı başka bir şey yapmadık. Bir usulsüzlük yapmadık. Herkes gibi biz de büyük acı çekiyoruz” dedi.

Ailenin isteği üzerine enkaz kaldırma çalışmaları durduruldu.

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DHA

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