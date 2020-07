Ennio Morricone kimdir?

Ünlü İtalyan besteci Ennio Morricone 91. yaşında hayatını kaybetti. Özellikle western türünde filmler için hazırladığı filmlerle bilinen Ennio Morricone, 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar'a uzanmıştı.

İtalyan besteci Ennio Morricone, 10 Kasım 1928 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. 20. yüzyılın en tanınmış film müzisyenlerinden biri olan ve en iyiler arasında gösterilen Ennio Morricone, 500'den fazla film ve dizinin müziklerine imzasını attı.

Elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avantgarde caz'a kadar çok geniş yelpazede çalışmalar yapan Ennio Morricone, az sayıda western filmine müzik yapmasına karşın özellikle bu filmlere hazırladığı müziklerle hatırlanmaktadır.

Morricone'nin minimal, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü, Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik spagetti westernlerinde kendini gösterir. Yine Sergio Leone'nin 1984 yapımı unutulmaz filmi Once Upon a Time in America filminin de müzikleri onun elinden çıkmıştır. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission, Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve olumlu eleştiriler almıştır.

Günümüz yönetmenleri, başta Quentin Tarantino olmak üzere Morricone'nin geçmiş çalışmalarına filmlerinde yer vermeyi sürdürmektedir. Morricone, 2007 yılında Onursal Oscar Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında 88. Oscar Ödülleri'nde The Hateful Eight filmine yaptığı müziklerle En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.