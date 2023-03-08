Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu sözleri: Kafamı duvarlara vurarak yapacağım!

Milletvekili seçimlerinde oyunu Türkiye Kominist Partisine vereceğini dile getiren gazeteci Enver Aysever, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde ise oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirtti. Aysever; 'Bazı ilkesizler yine o fotoğrafa girecek' diyerek tepkisini ortaya koydu.

'KAFAMI DUVARLARA VURARAK YAPACAĞIM'

'Sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi’ne oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de oyumu Kemal Bey’e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.

ENVER AYSEVER: BÜYÜK PİŞMANLIK DUYACAĞIM

Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye’nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.

Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan’a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma. Ekmeleddin, gül, bilmem ne... Artık sen çık öne Kılıçdaroğlu. Hiç değilse biz de diyelim ki bak işte Kılıçdaroğlu falan filan.'

