HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu sözleri: Kafamı duvarlara vurarak yapacağım!

Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu sözleri: Kafamı duvarlara vurarak yapacağım!

08.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Enver Aysever, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi. Geçmiş yıllarda CHP parti meclisi içerisinde de görev alan Enver Aysever, keskin yorumlarıyla tanınıyor. Aysever, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 'Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak! Kemal Bey gözümüze sokma artık sen de artık öne çık' dedi.

Enver Aysever'den Kılıçdaroğlu sözleri: Kafamı duvarlara vurarak yapacağım!

Milletvekili seçimlerinde oyunu Türkiye Kominist Partisine vereceğini dile getiren gazeteci Enver Aysever, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde ise oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini belirtti. Aysever; 'Bazı ilkesizler yine o fotoğrafa girecek' diyerek tepkisini ortaya koydu.

'KAFAMI DUVARLARA VURARAK YAPACAĞIM'

'Sinirlerimizle oynattırmayın. Ben tekrar ediyorum, yazdım da. Ben Türkiye Komünist Partisi’ne oyumu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde de oyumu Kemal Bey’e vereceğim eğer tek aday çıkarsa. Ama bunu vallahi de billahi de şu kabine çıktığı zaman kendi kafamı duvarlara vurarak yapacağım.

Enver aysever iç2

ENVER AYSEVER: BÜYÜK PİŞMANLIK DUYACAĞIM

Vallahi de billahi de büyük pişmanlık duyacağım. Ciddi söylüyorum, bakın büyük pişmanlık duyacağım. Çünkü bu insanları yine göreceğiz fotoğrafta ya, hiçbir şey yapmadan, bir kısmı Türkiye’nin anasını ağlatmış bir şekilde, yine o fotoğrafa girecek. Hadi siyasetçinin ilkesizliğini anladık da seçmeni de ilkesiz hale getiren bu mesele nedir ya.

Enver aysever iç3

O anlar sosyal medyada tepki çekti! Depremzede çocuk... O anlar sosyal medyada tepki çekti! Depremzede çocuk...

Bizi de zorla bu hale getiriyorlar. Şimdi diyecek ki verme, bence o doğru değil. Vermemek Erdoğan’a vermek oluyor. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak. Geldiğimiz hale bak... Kemal Bey de artık gözümüze sokma ya bu kadarını da sokma. Ekmeleddin, gül, bilmem ne... Artık sen çık öne Kılıçdaroğlu. Hiç değilse biz de diyelim ki bak işte Kılıçdaroğlu falan filan.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'daki cezaevi boşaltıldı! Yüzlerce tutuklu sevk edildi…Diyarbakır'daki cezaevi boşaltıldı! Yüzlerce tutuklu sevk edildi…
Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!
Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu

Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu

Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak

Gözü bu kez o görevde! Yeni hedefi çok konuşulacak

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.