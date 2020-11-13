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Enver Aysever’in karikatür paylaşımına dava

13.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal hesabından paylaştığı karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Enver Aysever’in sosyal medya hesabından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamaya yönelik’ paylaşımlar yaptığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Şüpheli Aysever’in twitter hesabından 20 Mart 2020 tarihinde Birol Çün imzalı bol giyimli elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren karikatürü ‘Sadece bu sorun’ şeklindeki yazıyla paylaştığı belirtildi. Diğer sosyal medya hesaplarından ise aynı karikatürü ‘neymiş asıl mesela, anladık mı’ şeklindeki yazıyla paylaştığı kaydedildi.

‘Dini değerleri alenen aşağılama kastıyla paylaştı’
Enver Aysever’in alınan ifadesinde, karikatürün kendisine ait olmadığını, ünlü bir karikatürist olan Birol Çün’e ait olduğunu, karikatürü gördüğünde ülkenin inanç sahibi insanlarını manipüle eden, dini ticarete alet eden insanlara yönelik bir eleştiri olarak gördüğünü söyledi. Şüpheli Aysever’in karikatür paylaşımını dini değerleri alenen aşağılama kastıyla yaptığı vurgulandı.

1,5 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, Aysever’in “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Karikatürü çizene de dava
Öte yandan, söz konusu karikatürü çizen Birol Çün hakkında da Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açıldı.

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