Epic Games bunu beğenmedi: PUBG Steam'de artık ücretsiz! PUBG ücretsiz indirmesi nasıl yapılır?

PUBG bir rüzgar gibi gelip geçti. Bunda Valorant'ın ve Fortnite'ın oldukça büyük bir payı var. Zira, oyuncular PUBG'de gördükleri hileler yüzünden, kendileri için daha cezbedici olan oyunlara geçiş yaptılar. Bu durum, PUBG kullanıcılarının sayısında bir azalma yarattı. Fakat Steam'den onları tekrar PUBG platformuna çekecek bir haber var.

PUBG PC SÜRÜMÜ ÜCRETSİZ OLDU

Steam PUBG PC sürümünü ücretsiz olarak oynama fırsatı sunuyor. Buna göre, 8 Haziran'a kadar PUBG Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek ve oynanabilecek. 8 Haziran'dan sonra ise oyunu ücretsiz oynamak mümkün olmayacak ancak Steam'in tam da bu noktada oyunculara özel bir fırsatı söz konusu olacak.

Steam, 8 Haziran'dan sonra oyunu satın almak isteyen kullanıcılarına, yüzde 50 indirim yapacak. Böylece normal fiyatı 87,90 TL olan PUBG, 43,50 TL'ye satın alınabilecek. Peki Steam'de PUBG ücretsiz indirmesi nasıl yapılır?

PUBG ÜCRETSİZ İNDİRMESİ NASIL YAPILIR?