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Epic Games Store durmuyor: 219 TL'lik Civilization VI ücretsiz oldu! (Civilization VI ücretsiz nasıl indirilir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

'GTA 5 Premium Edition ücretsiz' diyerek oyuncuları şoka sokan Epic Games Store, bu hafta bir gizemli oyunu daha ücretsiz yaptı. 219 TL fiyatı olan Civilization VI Epic Games Store'da ücretsiz oldu.

Epic Games Store durmuyor: 219 TL'lik Civilization VI ücretsiz oldu! (Civilization VI ücretsiz nasıl indirilir?)

Epic Games Store ücretsiz oyun furyasına kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta GTA 5'i (Grand Theft Auto V) ücretsiz yapan Epic Games Store, bu hafta ise gizemli bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacağını duyurmuştu. Steam rakibi oyun mağazası, dün akşam saatlerinde gizemli oyun kilidini açtı.

CİVİLİZATİON VI ARTIK ÜCRETSİZ

Epic Games Store Civilization VI'yı ücretsiz yaptı. 219 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Civilization VI, bundan böyle Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Fakat elinizi çabuk tutmalısınız. Zira, oyunu 28 Mayıs 18:00'e kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Civilization 6'yı kütüphaneye ekledikten sonra sonsuza kadar oynayabileceksiniz. Tıpkı GTA 5'te olduğu gibi.

Civilization VI ücretsiz

CİVİLİZATİON VI ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

  • Civilization VI ücretsiz indirmek için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
  • EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher'ı üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Epic Games Store ana sayfasındaki ücretsiz oyunlar bölümüne gelin ve Civilization VI'ya tıklayın.
  • EPİC GAMES ÜCRETSİZ CİVİLİZATİON VI İNDİR SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
  • Oyunu kütüphanenize eklemenizle birlikte Civilization VI sonsuza dek sizin olacak.
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