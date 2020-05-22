Epic Games Store durmuyor: 219 TL'lik Civilization VI ücretsiz oldu! (Civilization VI ücretsiz nasıl indirilir?)

Epic Games Store ücretsiz oyun furyasına kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta GTA 5'i (Grand Theft Auto V) ücretsiz yapan Epic Games Store, bu hafta ise gizemli bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacağını duyurmuştu. Steam rakibi oyun mağazası, dün akşam saatlerinde gizemli oyun kilidini açtı.

CİVİLİZATİON VI ARTIK ÜCRETSİZ

Epic Games Store Civilization VI'yı ücretsiz yaptı. 219 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Civilization VI, bundan böyle Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Fakat elinizi çabuk tutmalısınız. Zira, oyunu 28 Mayıs 18:00'e kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Civilization 6'yı kütüphaneye ekledikten sonra sonsuza kadar oynayabileceksiniz. Tıpkı GTA 5'te olduğu gibi.

CİVİLİZATİON VI ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?