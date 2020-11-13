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Epic Games Store ücretsiz oyunları: Gelecek hafta 2 oyun daha ücretsiz!

13.11.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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Epic Games Store ücretsiz oyunları: Gelecek hafta 2 oyun daha ücretsiz!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar açıklaması ile bir kez daha gündeme geldi. Online oyun mağazası Epic Games Store gelecek haftanın ücretsiz oyunlarını duyurdu. Buna göre önümüzdeki haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunları Elite Dangerous ve The World Next Door olacak. İşte gelecek haftanın ücretsiz Epic Games Store ücretsiz oyunları!

Epic Game Store ücretsiz oyunları gibi çeşitli kampanyalar düzenleyen birçok oyun mağazası mevcut. Ancak Epic Games Store bu durumu artık bir gelenek haline getirmiş durumda. Her hafta bir veya birden fazla oyunu ücretsiz yapan Epic Games Store'da bu hafta The Textorcist: The Story of Ray Bibbia ücretsiz oldu. Buna ek olarak, Epic Games Store gelecek haftanın ücretsiz oyunları da açıklandı.

İŞTE GELECEK HAFTANIN EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI

Elite Dangerous, ücretsiz oyunlar ile gündeme gelen Epic Games Store'un gelecek hafta ücretsiz olarak dağıtacağı ilk oyun olacak. Frontier Developments tarafından geliştirilen oyun, bir galakside kendi geminizin başına geçmenizi mümkün kılıyor. Uzayda geçen Elite Dangerous, bir açık dünya macerası olarak öne çıkıyor.

Elite Dangerous

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The World Next Door ise Epic Game Store ücretsiz oyunlar listesinde gelecek haftanın ücretsiz olacak ikinci oyunu. Bulmaca savaşlarını hikaye anlatımıyla ve sürükleyici görsel roman unsurlarıyla harmanlayan The World Next Door'da paralel dünyada sıkışıp kalan karakterin eve ulaşmasını sağlayacaksınız.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

Gelecek haftanın ücretsiz oyunları 19 Kasım'dan başlayarak, 26 Kasım'a kadar indirilebilecek. Bu haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu The Textorcist: The Story of Ray Bibbia ise 19 Kasım saat 19:00'a kadar kütüphaneye eklenebilecek.

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