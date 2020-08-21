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Epic Games ile IO Interactive anlaştı: Hitman 3, 1 yıl boyunca Epic Games Store'da!

OYUN HABERLERİ  | 21.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ajan 47'yi tekrar göreceğimiz Hitman 3 için oyunun geliştiricisi IO Interactive çok önemli bir açıklama yaptı. IO Interactive Hitman 3'ün ilk 12 ay boyunca Epic Games Store'da yer alacağını duyurdu. Yani başka bir PC oyun mağazasından Hitman 3'ü almak 2022'ye kadar mümkün olmayacak.

Epic Games ile IO Interactive anlaştı: Hitman 3, 1 yıl boyunca Epic Games Store'da!

Ajan 47 Hitman 3 ile sahalara geri dönüyor. Ocak 2021 tarihinde satışa sunulacak olan oyun görünüşe göre tıpkı A Total War: SAGA'da olduğu gibi Epic Games Store'a özel bir anlaşma imzalayarak satışa çıkacak. Bunu da IO Interactive'in açıklamasından anlamak mümkün.

ÖNCEKİ KONUMLAR İÇİN MÜJDE

IO Interactive Hitman 3 hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geliştirici firmanın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Hitman 3'e önceki iki oyunun konumları taşınabilecek. Üstelik Hitman 2 konumları için platform uyumluluk şartı aranmayacak. Böylece oyuncular daha önceki konumlarını yeni oyuna transfer edebilecek. Tüm bunların yanı sıra ise Hitman 3'te Dartmoor adında yeni bir konum yer alacak. Bu konumda ise Ajan 47 her zaman olduğu gibi hedefini yok etmek için sırları çözmeye çalışacak. Fakat IO Interactive'in oyuna dair yaptığı en büyük duyuru bu değil.

Hitman 3 çıkış tarihi

HİTMAN 3 BİR SÜRELİĞİNE EPİC GAMES STORE'A ÖZEL OLACAK

IO Interactive oyunun ilk yılında Epic Games Store'da yer alacağını söyledi. Yeni bir oyunun Epic Games Store'da yer alması çok normal ne var ki bunda diyebilirsiniz. Ancak açıklamaya göre Hitman 3 1 yıl boyunca sadece Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek. Steam gibi diğer PC oyun mağazalarına ise Hitman 3 tam bir yıl sonra eklenecek. Bu çok önemli anlaşmaya Steam'in cevabı ise merakla bekleniyor. Zira, bu anlaşma Steam'i biraz da olsa kızdırmış olabilir.

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