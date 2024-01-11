Epstein skandalında 'Türk çocuk' iddiası yalanlandı! Haluk Levent de isyan etti

Küçük çocukları kaçırma, tecavüz, işkence ve daha fazlası... Dünyaca tanınan birçok ünlü ismin adı Epstein skandalında geçiyor. Türk kamuoyu da dünya gibi olayı çok yakından takip ediyor. Özellikle bir görüntüdeki çocuğun Türk olduğu iddiası sosyal medyada infiale yol açtı.

DDM İDDİALARI YALANLADI

Kısa sürede gündem olan görüntüyle ilgili, DDM'den,"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “İşkence gören Türk çocuk, ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiası doğru değildir." açıklaması yapıldı. Duyurunun devamında ise, " İddiaya konu görüntülerin, Ocak 2021'de Brezilya basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Brezilya basınına yansıyan görüntüler incelendiğinde çocuğun Türkçe değil, Portekizce konuştuğu belirlenmiştir. Haberlerde, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna işkence uyguladığı ve tutuklanmasının talep edildiği belirtilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HALUK LEVENT DE SESSİZ KALAMADI

Sosyal medyayı aktif kullanan AHBAP Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ise, "Dün geceden beri uyuyamamıştım. Çok araştırdım. Bu olayı reziller sürüsü #Epstein grubunun sanmıştım. Neyse ki değilmiş. Rahatladım.

2021 yılında Brezilya’da babası tarafından şiddet gören çocuk bu. İlgili linklerini de buldum. Tüm haberlere konu olmuş. Baba tutuklanmış." açıklamasını yaptı.

Levent daha sonra yaptığı paylaşımına ise, "Tamam bu olay #Epstein değil. Ama #Epstein deki çocukların araştırılması, bulunması, kısaca dünyanın ayağa kalkması gerekiyor. Olayın faillerinin “Türkiye’den de çocuk kaçırdık” söylemleri araştırılmalı." notunu düştü.







