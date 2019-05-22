Erasmus+ öğrencileri Türkiye'deki deneyimlerini paylaştı

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Erasmus Plus (Erasmus+) kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler deneyimlerini paylaştı. Avrupa Birliği (AB) tarafından, eğitim ve iş deneyimi gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış, üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile eğitim görevlilerine de yurt dışındaki bir üniversitede eğitim alma imkanı sunan Erasmus+ kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, AA muhabirine konuştu. Polonyalı Beata Tomczuk, Türkiye'ye, yeni bir kültürle tanışmak için Erasmus+ programıyla geldiğini söyledi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olduğunu belirten Tomczuk, "Türkiye'de bulunmak, yeni bir ülkeyi görmek ve farklı ülkelerden insanlarla tanışmak açısından çok iyi bir şans." dedi. Şubatta Türkiye'ye geldiğini ifade eden Tomczuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoğun ders programına rağmen boş zamanlarımda Türkiye'nin farklı bölgelerine seyahat etme şansı buldum. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. Ben İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Ankara'nın güneyindeki birçok şehirde bulundum. Her şehrin kendine has güzellikleri var ama ben İstanbul'u ve havasını çok sevdim. En iyi baklavayı da İstanbul'da yedim. Ankara'da insanların açık fikirli olmasını ve başka kültürden insanlara saygılı olmalarını çok seviyorum."

Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda herkesin kendisine yardım etmek istediğini kaydeden Tomczuk, "Bir defa otobüsle İstanbul'a giderken yolculuk 7 saate yakın sürdü ve bazı insanlar benimle yemeklerini paylaştı. Bu çok güzel ve kibar bir davranıştı. İnsanlar çok güler yüzlü." dedi. - "Erasmus+ başka ülkelerden genç öğrencileri birleştiriyor" Tomczuk, Erasmus+ programının hayatı ve kariyeri üzerinde çok büyük etkisi olduğunu belirterek "Erasmus olmadan başka ülkelere gidip uzun süre yaşama ve eğitim alma imkanı bulamazdım. Erasmus+ başka ülkelerden genç öğrencileri birleştiriyor. Ayrıca öğrencilere tanışma fırsatı ve kültürel alışveriş imkanı sağlıyor." diye konuştu. Türkiye'de bulunduğu sürede unutamadığı bir anısını anlatan Tomczuk, "Üniversite organizasyonuyla Çanakkale'ye gitmiştik. Grupta Erasmus+ öğrencileri de olmasına rağmen sayı olarak Türk öğrenciler daha fazlaydı. Bu organizasyonda geleneksel Türk danslarını öğrendim. O anı hiç unutamam." dedi. - "Erasmus+ programına katılmak için son şansımdı"

Slovakyalı Ondrej Andrejco, ülkesinde veterinerlik fakültesinde okuduğunu, babasının da bir veteriner olduğunu ve onun yolundan gitmeye çalıştığını belirtti. Üniversite son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Andrejco, "Bu yıl Erasmus+ programına katılmak için son şansımdı. Herkes bana gitmemi ve pişman olmayacağımı söyledi. Sadece Erasmus'a daha erken başlamadığım için üzgünüm." dedi. Andrejco, Erasmus+'ın en önemli özelliğinin farklı ülkelerden yeni insanlarla tanışmak olduğunu söyleyerek "Herkesin kendi düşüncesi, dini, kültürü ve gelecek planı var. Benim iki Slovakyalı arkadaşım geçen yıl buraya gelmişti ve onlar bana Ankara'ya gelmem için tavsiyede bulundu. Onlar, mükemmel insanlar, kültür ve yemeklerle tanışacağımı söyledi." diye konuştu. Erasmus+ programının farklı ülkelerde, aile ve en iyi arkadaşlardan uzakta yaşama imkanı sunduğunu vurgulayan Andrejco, "Erasmus+ eğitim açısından da öğrencilere farklı imkanlar sunuyor. Ben Eramus+'taki eğitim hayatım sayesinde daha iyi bir perspektife sahip olduğumu düşünüyorum. Örneğin benim ülkemde herkes problemleri bir noktadan görüyor, başka ülkelerin perspektifinden görmek istemiyor. Erasmus+ bu noktada da katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Andrejco, Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde rakamlar ve bazı basit kelimeleri öğrendiğini söyleyerek Türkiye'de yazların sıcak olmasını ve denizleri sevdiğini belirtti. Tüm öğrencilere Erasmus+ ile bir yıl yurt dışına çıkma tavsiyesinde bulunan Andrejco, gençlerin bu karardan hiçbir zaman pişman olmayacaklarını ve diğer kültürlere saygı duymayı öğreneceklerini vurguladı. - "Yurt dışındaki eğitim tecrübesini herkese tavsiye ediyorum" İspanyol Carlos Franco Bernal, şubatta Türkiye'ye geldiğini ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu ifade etti. Bernal, "Erasmus için İtalya'yı veya Türkiye'yi seçmek zorundaydım. Bir ülkeyi seçmek zor. Ancak İtalya benim ülkeme çok benziyor ve birçok ortak özelliği var. Bu yüzden benim için daha ilgi çekici ve zor bir yere gitmek istiyordum. Çünkü ben farklı kültürleri tanımak istiyordum. Burada çok eğleniyorum." dedi. Türkiye'ye geldiği ilk zamanların çok farklı olduğuna dikkati çeken Bernal, Türkiye'ye gelmeden önce yurt dışındaki hayatı hiç bilmediğini, bu yüzden bu farklılığı görmek istediğini vurguladı.