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Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

26.03.2024 17:07
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Yerel seçimlere tek başına katılma kararı alarak 2023 seçimlerinden farklı bir politika izleyen Yeniden Refah Partisi 31 Mart öncesi en çok konuşulan partilerden biri oldu. YRP Başkanı Fatih Erbakan seçimlere 1 hafta kala üye sayılarının 500 bini aştığını belirterek, "MHP’yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin üyeyle" ifadelerini kullandı.

Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık. MHP’yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin, seçimler gelmeden İYİ Parti’yi de geride bırakacağız ve seçimlere, Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü siyasi partisi olarak gireceğiz” dedi.

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HEDEF ÜÇÜNCÜ OLMAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Geyve ilçesinin meydanında düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Partisinin başkan adayanlarıyla birlikte katıldığı miting meydanında vatandaşlara seslenen Erbakan, Milli Görüş’ün, Yeniden Refah’ın Türkiye’de bir kez daha şahlanacağını söyledi. Erbakan, uzun zamandır hedefledikleri sayıya seçime günler kala 500 bin üyeye ulaştıklarını söyledi. Partisinin üye sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirten Erbakan, MHP’yi geçtiklerini, İYİ Parti’yi de geçerek seçimlere ülkede en çok üye sayısı olan 3’üncü parti olarak girmek istediklerini söyledi.

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"AYDA 70 BİN ÜYE ARTIŞI VAR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Rantçı belediyecilik dönemine son vereceğiz. Ahlaklı belediyecilik dönemini inşallah başlatmış olacağız. Rantçı belediyecilikten milletimiz bıkıp usandı. Milletimiz bir değişim istiyor, yönetimde adalet istiyor. Önce millet anlayışı ile hareket eden bir belediye anlayışı istiyor. Yeniden o ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu o ruhun temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi’ni seçmekten geçiyor. Bunu milletimiz çok iyi biliyor.

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Bu nedenle de akın akın yeniden Refah Partimize koşuyor. Pazar günü itibariyle seçimlere daha bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık elhamdülillah. Biz seçimlere kadar 500 bin yapacağız diyorduk. Seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu. MHP’yi geride bıraktık, üye sayısı bakımından. Şimdi İYİ Parti var 508 bin, birkaç gün içerisinde seçimler gelmeden İYİ Parti’yi de geride bırakacağız ve seçimlere Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3’üncü siyasi partisi olarak gireceğiz. Arkasından bir milyon hedefine de ulaşacağız. Çünkü ayda 70 bin üye artışı sağlıyoruz. Bu demektir ki seçimden sonra birkaç ay içerisinde bir milyara da ulaşacağız. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından da 2028’de iktidar olacağız inşallah” dedi.

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HÜKÜMETE EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

İktidarı eleştiren Erbakan, “Ne yapılması lazım, yapılması gereken bizim 14 Mayıs’ta mutabakat metninde yazdıklarımız denk bütçe yapacaksın, faiz canavarından kurtaracaksın bu paraları. Denk bütçe yapmazsan borçlanmaya devam ediyorsun ve borçlandıkça da bu faizden kurtulamıyorsun. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumları keseceksin, kamuda israfı önleyeceksin, Yeniden Refah Partimizin yazdığı milli kaynak paketleri kitabındaki adımlarla kaynak üreteceksin. Bununla da milletin alım gücünü, refah seviyesini arttıracaksın.

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Denk bütçe yapın, israfı önleyin, imtiyazlılara kaynak aktaran hortumları kesin ki borçlanmayalım borçlanmak zorunda kalmayalım ve böylece bu faizden kurtulalım dedik ama dinlemediler. Bu tabloyu gören millet yeniden Refah’a, Milli Görüş’e koşuyor. Bakınız akın akın milletimiz Yeniden Refah diyor. Yaklaşık altı ayda 260 binden, 500 bine çıktı üye sayımız. Bu başka hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir şey. Yeniden Refah Partisi, altı ayda yüzde yüze yakın büyüdü. Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi oldu Yeniden Refah Partisi. Neden, çünkü hem rantçı belediyecilikten hem de ekonomik krizden bunalan milyonlar Yeniden Refah’a koşuyor” diye konuştu. (İHA)

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f6324ab0-51ed-41da-add1-e29e3c09c8aeBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Yeniden Refah Partisi MHP
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