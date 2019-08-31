Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, Rabbimizle ahdimizi ve akdimizi yenilemek, kulluk yolculuğumuzdaki zaaf ve savrulmaları istikametle buluşturacak yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin hicri yılını tebrik ederek, yeni yılın İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

İslam alemi olarak hicri 1441. yıla girildiğini anımsatan Erbaş, Müslümanlar için milat kabul edilen hicretle beraber, İslam'ın rahmet, barış ve esenlik ilkelerinin Medine'den bütün insanlık coğrafyasına yayıldığını vurguladı. Erbaş, "Bu değerleri yaşamak ve yaşatmak uğruna yurtlarını terk edenlere yeryüzü vatan kılınmıştır.

Bu yönüyle hicret, İslam'ın yüce değerleri ve evrensel hakikatleri üzerine tesis edilmiş bir hayat ve toplum idealinin ilk nüvesinin yeryüzüne atıldığı bereketli bir mevsimdir." ifadelerini kullandı.