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Erbauer'in elektrikli el aletleri Koçtaş'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Koçtaş, Erbauer markalı elektrikli el aletleri serisini Türkiye'de ustalarla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Erbauer marka elektrikli el aletleri Koçtaş'ta satışa sunuldu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, marka, işinin ehli ustalar ya da elektrikli el aletini yenilemek isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik tüm ürünleri, tasarruf ettiren fiyatlarla tek bir çatı altında sunuyor.

Erbauer markalı aletler, soğutmalı pil özelliği sayesinde sıcaklık kontrolü sağlayarak aşırı ısınmayı önleyen "Keep Cool" teknolojisi ile tasarlandı. Söz konusu teknoloji, çalışma süresini yüzde 25 uzatırken, yüzde 100’e varan uzun kullanım ömrü sağlıyor.

Erbauer 12V 2A çift akülü matkap 499,90 TL’lik, 650W darbeli matkap 299,90 TL’lik ve 1010W 125MM taşlama 299,90 TL’lik fiyatları ve 5 yıl garanti özelliğiyle raflardaki yerini alıyor.

Erbauer, aletlerin tümüyle uyumlu olan tek pil kullanım avantajı da sağlıyor. Kömürsüz akülü matkap ise soğutmalı pil teknolojisi ve kömürsüz motor teknolojisi sayesinde sadece 50 dakika içerisinde yüzde 100 şarj olabiliyor. 18V 4 A özellikli matkap hem çekiç hem de tornavida özellikleri taşıyan akülü matkap, 899,90 TL’lik "ayrıcalıklı" fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yüksek kaliteli elektrikli el aletlerinden ihtiyacına en uygun olana karar vermek isteyen Koçtaş Usta Kart sahipleri, 4 Mart'a kadar toplam yüzde 15 puan ayrıcalığından yararlanabiliyor.

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