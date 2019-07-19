HABER

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi

ERBİL, (IRAK), (DHA)- IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz günü bir restoranda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Diyarbakır doğumlu olan terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyiErbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyiErbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Feyzi: “Kamu çalışanlarının vatandaşlara üslup ve davranışlarında itibar suikastı var”Feyzi: “Kamu çalışanlarının vatandaşlara üslup ve davranışlarında itibar suikastı var”
'Migren hastalığında ameliyat, sülük, hacamat tedavisinin yeri yok' 'Migren hastalığında ameliyat, sülük, hacamat tedavisinin yeri yok' 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! Diyarbakır Lice'de hava destekli operasyon

Savaş uçaklarıyla vuruldu

Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.