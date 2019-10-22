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Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

VAN 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de eski Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 belediye meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Çetin ve 13 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKK/KCK'ya eleman kazandırmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, de bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çetin, 'terör örgiütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, belediye meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Hücret Kandemir ile HDP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Asıl da, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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