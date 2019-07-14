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Erciş'te 15 Temmuz sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi  açıldı, panel düzenlendi.

Erciş'te 15 Temmuz sergisi açıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı, panel düzenlendi.
Erciş Gençlik Merkezi tarafından organize edilen panel ve serginin açılışına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden (YYÜ) Prof. Dr Menaf Turan,Gençlik Merkezine üye öğrenci ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Şehitler parkında düzenlenen sergide, hain darbe girişimi ve darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğrafları yer alırken, serginin açılışının ardından panel düzenlendi. Van YYÜ'den Prof. Dr Turan'ın katıldığı panelde, geçmişten günümüze yapılan askeri darbeler ve 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili bilgiler verildi.
Panelin ardından, 15 Temmuz şehitlerinin ruhları Kuran-ı Kerim tilaveti okunup, dualar edildi.

FOTOĞRAFLI

Erciş'te 15 Temmuz sergisi açıldıErciş'te 15 Temmuz sergisi açıldıErciş'te 15 Temmuz sergisi açıldıErciş'te 15 Temmuz sergisi açıldı

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