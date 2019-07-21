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Erciyes'te 2 dağcı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Zirve tırmanışının ardından inişte yaralanan 2 dağcıyı jandarma ekipleri kurtardı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı’nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes'in zirvesine tırmanan Sevda Oruç, Şeytan rotasından inişe geçtiği sırada kopan taş parçasının başına çarpması sonucu, diğer dağcı Soner Turan ise iniş sırasında ayak bileğini burkarak yaralandı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erciyes Karakol Komutanlığı ve JAK ekipleri, ihbar üzerine yaralıları kurtarmak için harekete geçti.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaralıları indirerek 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
dağcı Erciyes Jandarma kurtarma

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