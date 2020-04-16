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Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) aşısı için çalışan ve 23 Nisan'a aşı çalışmalarındaki ilerleme için gün veren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs ilacı konusunda çalışmak için yeni bir ekibin laboratuvara gireceğini duyurdu.

Ercüment Ovalı'dan yeni paylaşım! Bu kez koronavirüs ilacı

Koronavirüs (Covid-19) aşısı üretmek için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya almıştı. 3 ekip halinde çalışan Ovalı, yeni bir paylaşımla yeni bir müjde daha verdi. Ovalı, dördüncü bir ekip kurduğunu ve o ekibin de koronavirüs için ilaç çalışması yapacağını duyurdu.

"YENİ BİR EKİP OLUŞTURUYORUZ; İLAÇ İÇİN"

Koronavirüs aşı çalışmaları için dün “Dünya nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek." diyen Ovalı, gece yaptığı paylaşımda ise 3 grup halinde çalışan ekibini tanıttı. Ardından da grup sayısını bugün 4'e çıkaracaklarını belirterek "Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz" dedi.

"BEN BU TÜRK ÇOCUKLARINA İNANIYORUM"

İşte Ercüment Ovalı'nın o paylaşımı ve 3 grupluk koronavirüs aşısı ekibi: "Günler , geceler boyu çalıştılar ve daha da çalışacaklar. Ülkemiz icin 3 gruba bölündük. Yarın dördüncü grup oluşuyor ve bu sefer bir ilaç üzerindeyiz. Gururla poz veren bu Türk çocuklarina inanıyorum. Bağışık plazma, kök hücre, Aşı ve virus spesifik T hucre grubu"

ERCUMENT OLVALI


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Anahtar Kelimeler:
Ercüment Ovalı ilaç koronavirüs aşı

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