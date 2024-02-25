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  4. Erdal Beşikçioğlu, Batman'i görünce kahkahalar koptu: İlk tepkisi güldürdü

Erdal Beşikçioğlu, Batman'i görünce kahkahalar koptu: İlk tepkisi güldürdü

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
25.02.2024 16:51
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CHP'nin Etimesgut Belediyesi başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile 'Ankaralı Batman' karşılaşınca kahkahalar eksik olmadı. Hayat verdiği 'Behzat Ç.' karakteriyle akıllara kazınan Beşikçioğlu, bir başka film karakteri olan Batman'ı görünce renkli anlar yaşandı.

Etimesgut'tan belediye başkanı adayı gösterilmesiyle ses getiren Erdal Beşikçioğlu seçim çalışmaları kapsamında sahaya inip vatandaşlarla bir araya geldi. 'Ankaralı Batman' ile sürpriz karşılaşmasında Beşikçioğlu'nun verdiği ilk tepki güldürdü.

ANKARA SOKAKLARINDAKİ BATMAN

Üniversite öğrencisi Ali Efe Arslan başkent sokaklarında son haftalarda hayranı olduğu Batman karakterinin kostümüyle dolaşıyor. Vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran Arslan, Erdal Beşikçioğlu ile karşılaştı.

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"AKILLI OL LA"

Arslan, Beşikçioğlu'nu "Başkanım hoş geldiniz" diyerek karşılarken Batman kostümündeki Arslan'ı gören Beşikçioğlu önce uzun uzun süzdü, ardından "Akıllı ol la" dedi.

Beşikçioğlu'nun esprili yanıtı üzerine hem çevredekiler hem de Arslan kendini gülmekten alıkoyamadı.

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Erdal Beşikçioğlu
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