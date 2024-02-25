Erdal Beşikçioğlu, Batman'i görünce kahkahalar koptu: İlk tepkisi güldürdü

Etimesgut'tan belediye başkanı adayı gösterilmesiyle ses getiren Erdal Beşikçioğlu seçim çalışmaları kapsamında sahaya inip vatandaşlarla bir araya geldi. 'Ankaralı Batman' ile sürpriz karşılaşmasında Beşikçioğlu'nun verdiği ilk tepki güldürdü.

ANKARA SOKAKLARINDAKİ BATMAN

Üniversite öğrencisi Ali Efe Arslan başkent sokaklarında son haftalarda hayranı olduğu Batman karakterinin kostümüyle dolaşıyor. Vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran Arslan, Erdal Beşikçioğlu ile karşılaştı.

"AKILLI OL LA"

Arslan, Beşikçioğlu'nu "Başkanım hoş geldiniz" diyerek karşılarken Batman kostümündeki Arslan'ı gören Beşikçioğlu önce uzun uzun süzdü, ardından "Akıllı ol la" dedi.

Beşikçioğlu'nun esprili yanıtı üzerine hem çevredekiler hem de Arslan kendini gülmekten alıkoyamadı.





