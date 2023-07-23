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Erdoğan 2 lideri aynı hafta ağırlayacaktı! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

23.07.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretleri sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Filistin Başbakanı Mahmud Abbas'ın ardından Netanyahu'yu ağırlaması planlanıyordu.

Erdoğan 2 lideri aynı hafta ağırlayacaktı! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kalp pili takılan Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta Türkiye ve Güney Kıbrıs ziyaretlerini ertelediği bildirildi.

SICAKTAN FENALAŞMIŞTI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

(AA)

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Binyamin Netanyahu

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