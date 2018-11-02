HABER

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayetini kaleme aldı. Erdoğan, "Emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayetini kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

"EMRİ KRAL SELMAN'IN VERDİĞİNE İNANMIYORUM"

Erdoğan, "Kaşıkçı'yı katletme emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum." dedi.

"CİNAYETİ İŞLEYENELERİN 18 KİŞİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin cevaplaması gereken pek çok soru var. Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir " ifadesini kullandı.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyorİYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
MHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruzMHP'li Özdemir: FETÖ yargı kararlarından bazılarını yadırgıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan ABD Washington Post Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.