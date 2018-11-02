Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayetini kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

"EMRİ KRAL SELMAN'IN VERDİĞİNE İNANMIYORUM"

Erdoğan, "Kaşıkçı'yı katletme emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi. Emri Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum." dedi.

"CİNAYETİ İŞLEYENELERİN 18 KİŞİNİN İÇERİSİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin cevaplaması gereken pek çok soru var. Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı’nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir " ifadesini kullandı.

