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ERDOĞAN: (ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ) ŞİMDİ ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG'NİN ÇIKMASIDIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında ABD ile yaşanam normalleşme sürecine değinerek; "Bir diğer önemli konu da malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisi ile görüştük. "Bu konularla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim" dedi. Münbiç'le ilgili yine aynı şekilde "İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim" dedi. Münbiç konusu ile ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük. Nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde de "Hazine Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim" dedi. Bizim Hazine ve Maliye bakanımızı da hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konu ile ilgili devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması her türlü öneme haiz. Bir diğer taraftan İçişleri ve Adalet bakanlarımızla alakalı konuya gelince orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saati ile belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey yok. Süreci karşılıklı olarak takip ediyoruz. 10-11 Ekim'de malum Paris'te uluslararası toplantı var. Bu toplantıda sayın Trump'la orada da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere, yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde. Dünya liderleriyle bu tür konuları görüşme fırsatını da yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Basın toplantısı
-Erdoğan'ın açıklamaları

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