ERDOĞAN: (ABD İLE YAPTIRIM KRİZİ) ŞİMDİ ARAMIZDA BÖYLE BİR ŞEY YOK (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"BİZİM HEDEFİMİZ ŞU, BİR AN ÖNCE MÜNBİÇ'TEN BU TERÖR ÖRGÜTLERİ PYD VE YPG'NİN ÇIKMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "ABD Başkanı Trump ile yaptığımız görüşmede masada çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Suriye'deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor. Münbiç'te devriye çalışmaları şu an devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep'te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikte yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti. Devam ediyor. Bizim hedefimiz şu, bir an önce Münbiç'ten bu terör örgütleri PYD ve YPG'nin çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. Çünkü bununla ilgili Dışişleri bakanımız Amerika Dışişleri bakanı Pompeo arasında belirlenmiş bir yol haritası vardı. Bu 90 günlük bir yol haritasıydı. Ancak bu yol haritasına uyulmadı. Şimdi bu yol haritasının artık uygulamaya koyulma zamanı dedik. Bu süreç başladı devam ediyor" diye konuştu.