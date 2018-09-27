Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Bu ülkeden sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmek için yola çıkan Umut Ali Özmen, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan Türkgözü Sınır Kapısı'na geldi.

Akyaka ilçesinden 24 Temmuz 2018'de sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanan ve bir süre sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, söz konusu ülkeden Türkiye'ye gelmek için beraberindeki babası Mustafa Özmen ile Gürcistan'a geçti.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istemiş, Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt vermişti.

Olayın haber alınmasının ardından Ermeni makamlarının konunun diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine Kars Valiliği, Özmen'in iadesinin sağlanması için durumu Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına bildirmişti.

Elinde Türk bayrağı olan Umut Ali Özmen ve babası Mustafa Özmen daha sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Umut Ali Özmenülkeye girişte toprağı öptü.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"

Umut Ali Özmen, gazetecilerin sorusu üzerine, "Vatan özlemi tarif edilmeyecek kadar büyüktür, benim için çok zor oldu. Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'İlle de vatan' demiş. Türkiye'yi çok özledim." dedi.

Baba ile oğlunu sınır kapısında karşılayan Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile diğer yetkililer, kendilerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler yorgun oldukları gözlenen baba ile oğluna çay ikram etti.



