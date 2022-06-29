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Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

29.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesinde yapılması beklenen görüşmenin saatli belli oldu. Erdoğan ve Biden bugün saat 18.45'te bir araya gelecek. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülüyor.

Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesine katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı gölgesinde geçen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir görüşme gerçekleştirecek.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen Erdoğan-Biden görüşmesinin bugün saat 18.45'te olacağı açıklandı. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülürken iki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak.

ERDOĞAN ZİRVENİN YAPILACAĞI YERE GELDİ

Öte yandan NATO Zirvesi için İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden
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