Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesine katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı gölgesinde geçen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir görüşme gerçekleştirecek.
Merakla beklenen Erdoğan-Biden görüşmesinin bugün saat 18.45'te olacağı açıklandı. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürmesi öngörülürken iki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak.
Öte yandan NATO Zirvesi için İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
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