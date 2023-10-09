Erdoğan "Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek net mesaj verdi! Üniversitelere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
27 Mayıs darbesi öncesinde üniversitelerin görevlerini yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. 12 Mart ve 12 Eylül'den önce de üniversitelerimiz karışmış, ideolojik çatışmalarımızın merkezi haline gelmiştir. 28 Şubat döneminde hafızamıza yükseköğrenim adına utanç verici sahneler kazınmıştır.
Üniversite öğrencilerimizin yarısını kız öğrencilerimiz teşkil ediyor. Akademisyen sayımızı da artırdık. Toplam öğretim elemanı sayısı bugün 184 binin üstüne çıktı. Öğrenci sayımız çoğalırken doktoralı akademisyen istihdamımız da sürekli artış gösterdi. Bu sene ilk defa daha önce yükseköğrenim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için devlete ait yükseköğretim kurumlarımızda 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla, ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye Yüzyılı herkes gibi bu kesimlerin de ufuklarını açacaktır. YÖK tarafından bilim diplomasisi alanında bugüne kadar atılmış adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Bu sürecin yeni gelişimler ve projelerle desteklenmesini önemli buluyoruz. Ülkemizin iktisadi, sosyal kalkınma ve kültürel iş birliğini geliştirecek ortak bilimsel projelerin geliştirilmesini bekliyoruz.
Yapay zeka teknolojileri eğitim sektörünü de derinden etkiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz üniversitelerimize gereken desteği sunmaya hazır.