Erdoğan "Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek net mesaj verdi! Üniversitelere çağrı yaptı

Üniversite öğrencilerimizin yarısını kız öğrencilerimiz teşkil ediyor. Akademisyen sayımızı da artırdık. Toplam öğretim elemanı sayısı bugün 184 binin üstüne çıktı. Öğrenci sayımız çoğalırken doktoralı akademisyen istihdamımız da sürekli artış gösterdi. Bu sene ilk defa daha önce yükseköğrenim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için devlete ait yükseköğretim kurumlarımızda 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla, ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.