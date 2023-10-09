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Erdoğan "Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek net mesaj verdi! Üniversitelere çağrı yaptı

09.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla ortak bilimsel projelerin geliştirilmesi yönünde çağrı geldi. Erdoğan ayrıca "Türkiye'deki üniversitelere Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla, ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

Erdoğan "Bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek net mesaj verdi! Üniversitelere çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Üniversiteler birer bilim yuvası olmasının yanına öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayan geleneksel yuvalardır. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın kaynağı olan üniversiteler ülkelerin itici gücü olmuştur. Üniversiteleri sadece bilim ya da meslek öğrenme yeri olarak görmek sığ bir bakış açısıdır. Üniversitenin esas işlevi kültür aktarımına ve gelişimine öncülük etmek, döneminin fikirler sistemini inşa etmektir. Üniversiteler ne kadar dinamik, özgür olursa toplum da bundan o derece olumlu etkilenir. Tersi durumda ise toplumun durağanlaşması, sonra da bilimin, sanayinin de gerilemesi kaçınılmazdır.

"HAFIZAMIZA UTANÇ VERİCİ SAHNELER KAZINDI"

  • 27 Mayıs darbesi öncesinde üniversitelerin görevlerini yapmak yerine vesayet planlarının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. 12 Mart ve 12 Eylül'den önce de üniversitelerimiz karışmış, ideolojik çatışmalarımızın merkezi haline gelmiştir. 28 Şubat döneminde hafızamıza yükseköğrenim adına utanç verici sahneler kazınmıştır.

  • Demokrasiyi güçlendiren, özgürlükleri artıran hamlelerimizden üniversitelerimizin de istifade etmesini sağladık. Böylece bu kurumlarımızın asıl varlık gayelerinin önündeki tüm engelleri kaldırdık.

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"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER YOLUNDA ATTIĞIMIZ HER ADIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

  • Gezi olaylarında yeri değiştirilen 3-5 ağacı bahane ederek sokaklarımızı ateşe vermekle kalmadılar, tüm devasa projelerimizin de durdurulmasını istediler. Başörtüsü düzenlemesi dahil hak ve özgürlükler yolunda attığımız her adımı çeşitli yöntemlerle engellemeye çalıştılar. İBB başkanıyken başlattığımız, üniversite öğrencilerine burs uygulamasını AYM'ye götürerek iptal ettirenler daha sonra dönüp bundan şikayetçi bile oldular.

"BİR DAHA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

  • Üniversite öğrencilerimizin yarısını kız öğrencilerimiz teşkil ediyor. Akademisyen sayımızı da artırdık. Toplam öğretim elemanı sayısı bugün 184 binin üstüne çıktı. Öğrenci sayımız çoğalırken doktoralı akademisyen istihdamımız da sürekli artış gösterdi. Bu sene ilk defa daha önce yükseköğrenim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için devlete ait yükseköğretim kurumlarımızda 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla, ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz.

  • Türkiye Yüzyılı herkes gibi bu kesimlerin de ufuklarını açacaktır. YÖK tarafından bilim diplomasisi alanında bugüne kadar atılmış adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Bu sürecin yeni gelişimler ve projelerle desteklenmesini önemli buluyoruz. Ülkemizin iktisadi, sosyal kalkınma ve kültürel iş birliğini geliştirecek ortak bilimsel projelerin geliştirilmesini bekliyoruz.

  • Yapay zeka teknolojileri eğitim sektörünü de derinden etkiliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz üniversitelerimize gereken desteği sunmaya hazır.

  • Asrın afetinde aralarında üniversite öğrencilerimizin ve akademisyenlerin de olduğu 50 binden fazla canımızı kaybettik.
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