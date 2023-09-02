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Erdoğan bir kez daha devreye giriyor! Tahıl Koridoru’na Türkiye damgası: Kritik hamleler peş peşe gelecek…

02.09.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eerdoğan’ın Eylül ayı takvimi oldukça yoğun geçecek. 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler ve iki ülke ilişkileri değerlendirilecek. Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne, 17-21 Eylül'de ise ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak, devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda ikili görüşme yapacak.

Erdoğan bir kez daha devreye giriyor! Tahıl Koridoru’na Türkiye damgası: Kritik hamleler peş peşe gelecek…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

SOÇİ’DE GÜNDEM TAHIL KORİDORU

Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

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G-20 VE BM ZİRVELERİNE İKİLİ GÖRÜŞMELER DAMGA VURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak. ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme de yapacak.


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