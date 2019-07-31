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Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'ı tebrik etti ve başarılar diledi - Telefon görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.

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