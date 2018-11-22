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Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 08:10 | Son Güncelleme

AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin kararı tartışmaları sürerken, Türkiye ve AB ilişkilerine dair çok çarpıcı uyarılar geldi.

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

AİMH, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu karara, 'Bizi bağlamaz' yanıtı geldi. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde bu kararı değerlendirdi. Türkiye'nin AİHS'ne tabi olduğunu ve Erdoğan'ın açıklamasının erken olduğunu dile getiren Turan, 'Bu bakımdan hiçbir ülke, hiçbir makam "Bu karar bizi bağlamaz" diyemez' ifadelerini kullandı.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, terör suçundan tutuklu yargılanan eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar vermesi sanrım daha çok uzun süre tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu karar bizi bağlamaz!" diye kestirip atması doğru mudur? Hayır!

Zaten dünyada bizi "Hukuk tanımaz bir ülke" olarak biliyorlar, Erdoğan'ın aşırı tepkisiyle, aleyhimizdeki bu kanaat daha da güçlenecek!

Türkiye "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi"ne imza atan ülkelerden biridir. Sözleşmenin 46'ıncı maddesine göre, taraflar davalarda mahkemenin kesinleşmiş kararına uymayı taahhüt etmişlerdir.

Bu bakımdan hiçbir ülke, hiçbir makam "Bu karar bizi bağlamaz" diyemez.

Ayrıca, Erdoğan bu açıklamayı çok erken yapmıştır. Çünkü AİHM'nin kararı kesinleşmiş değildir. Türkiye'nin 3 ay içinde karara itiraz hakkı vardır.

İstanbul Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Turgut Kazan:

"Karar bizi bağlamaz demek hukuku yok saymaktır. Bırakın Avrupa Birliği sürecini, Avrupa Konseyi'nden de atılırsınız!" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
AİHM Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mesele şu; Öncelikle belirteyim, Demitaş'ın şahsını sevmem. Ama kanunlar herkes için aynıdır. Aynı şekilde uygulanmalıdır. AHİM kararlarında yüksek cezalar verilmediği için Erdoğan'da "Öderiz ne olacak" havasında. Öncelikle AHİM kararlarında daha gerçekçi maddi cezalar vermeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki Erdoğan'da zamanında hatırladığım kadarıyla AHİM'e 3 defa başvurmuştu. O zaman kimse bizi bağlamaz dememişti.
Ejder meyvesi almamış galiba. Millet ABD liye ajan, Almana ajan, Sudilere katil derken senin adaletini gördü ve tanıdı. Hani diyorsun ya ''Bıktık senin bu yalanlarından.'' Osloda oturup Haburda halay çekip D.Bakırda hendekler açılırken kolladıkların yasal işler mi yapıyorlardı. Ensar Vakfında Erkek çocuklarına yapılan tecavüz sonrası ''Birkereden birşey Olmaz'' sözü sizin Hak Hukuk Adalet anlayışınızı anlatıyor.
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