Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

AİMH, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu karara, 'Bizi bağlamaz' yanıtı geldi. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde bu kararı değerlendirdi. Türkiye'nin AİHS'ne tabi olduğunu ve Erdoğan'ın açıklamasının erken olduğunu dile getiren Turan, 'Bu bakımdan hiçbir ülke, hiçbir makam "Bu karar bizi bağlamaz" diyemez' ifadelerini kullandı.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, terör suçundan tutuklu yargılanan eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar vermesi sanrım daha çok uzun süre tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu karar bizi bağlamaz!" diye kestirip atması doğru mudur? Hayır!

Zaten dünyada bizi "Hukuk tanımaz bir ülke" olarak biliyorlar, Erdoğan'ın aşırı tepkisiyle, aleyhimizdeki bu kanaat daha da güçlenecek!

Türkiye "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi"ne imza atan ülkelerden biridir. Sözleşmenin 46'ıncı maddesine göre, taraflar davalarda mahkemenin kesinleşmiş kararına uymayı taahhüt etmişlerdir.

Bu bakımdan hiçbir ülke, hiçbir makam "Bu karar bizi bağlamaz" diyemez.

Ayrıca, Erdoğan bu açıklamayı çok erken yapmıştır. Çünkü AİHM'nin kararı kesinleşmiş değildir. Türkiye'nin 3 ay içinde karara itiraz hakkı vardır.

İstanbul Barosu'nun önceki başkanlarından Av. Turgut Kazan:

"Karar bizi bağlamaz demek hukuku yok saymaktır. Bırakın Avrupa Birliği sürecini, Avrupa Konseyi'nden de atılırsınız!" diyor.

